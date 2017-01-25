17:16

«Открытая Россия» согласилась «скрыто» поддерживать кандидатов на выборах. Об этом РБК рассказал глава организации Тимур Валеев.

«Сейчас история изменилась, так как у нас больше козырей на руках: хорошо функционирует движение, мы запустили другие медийные проекты, поэтому можем себе позволить поддерживать кандидатов скрыто. Кандидат может получить от нас поддержку в рамках избирательной кампании, но не обязан говорить об этом», – заявил он.

Спонсорская поддержка до этого предоставлялась только кандидатам, которые заявили о своем сотрудничестве с принадлежащей Михаилу Ходорковскому «Открытой Россией».

Уточняется, что речь идет не о финансовой поддержке. Кандидатам будут помогать эксперты, юристы, политтехнологи и дизайнеры, рассказал Валеев.

Многие политики готовы работать с организацией только негласно, особенно это проявляется в регионах. «Чем дальше от Москвы, тем острее стоит проблема страха людей сказать о том, что и с кем они делают», – рассказали в «Открытой России».

В январе стало известно, что Ходорковский запустит годовой квест «Вместо Путина», в котором примут участие 25 региональных политиков. Проект не имеет прямого отношения к выборам президента в 2018 году, по его итогам кандидаты должны сформировать свою программу для выборов разных уровней.

В декабре Ходорковский объявил об открытии школы, где подготовят 400 кандидатов для муниципальных выборов в Москве.

До этого бывший владелец ЮКОСа планировал запустить проект «Вместо Путина», чтобы найти единого кандидата от оппозиции для выборов. Позднее он, однако, решил сосредоточиться на поддержке оппозиционера Алексея Навального, который заявил о планах участвовать в президентских выборах.