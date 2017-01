Вряд ли найдется человек, способный похвастаться тем, что всегда принимает правильные решения и никогда не поступает нерационально. Этот вопрос – о правильном или лишенном логики выборе – давно волнует экономистов, но до сих пор они не могут ни объяснить его, ни предсказать. Сейчас вместе с экономикой над загадкой иррациональных решений работает нейробиология. Тому, что ученым удалось узнать о процессе выбора, посвящен материал, опубликованный в журнале Atlantic.

