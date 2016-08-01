Вряд ли найдется человек, способный похвастаться тем, что всегда принимает правильные решения и никогда не поступает нерационально. Этот вопрос – о правильном или лишенном логики выборе – давно волнует экономистов, но до сих пор они не могут ни объяснить его, ни предсказать. Сейчас вместе с экономикой над загадкой иррациональных решений работает нейробиология. Тому, что ученым удалось узнать о процессе выбора, посвящен материал, опубликованный в журнале Atlantic. ©2016 The Atlantic Media Co., as first published in The Atlantic Magazine. All rights reserved. Distributed by Tribune Content Agency.

Люди часто принимают плохие решения. Если Snickers нравится вам больше, чем Milky Way, кажется очевидным, какой шоколадный батончик вы купили бы, будь у вас выбор из этих двух. Традиционные экономические модели следуют этой интуитивной логике и предполагают, что люди привязывают к опциям некое значение ценности – например, Snickers в процессе выбора получает 10, а Milky Way – 5, – и выбирают ту, у которой больше баллов. Но в нашей системе принятия решений случаются сбои.

В одном недавнем эксперименте нейробиолог Нью-Йоркского университета Пол Глимчер и его коллеги попросили людей выбирать из целого ассортимента шоколадок, включая их любимую, – пусть это будет Snickers. Когда им предлагали Snickers, Milky Way или Almond Joy (батончик с кокосовой стружкой и миндалем производства Hershey's. – Republic), они всегда выбирали первый. Но если им предлагали выбор из 20 сладостей, включая и Snickers, выбор становился не таким очевидным. Иногда они брали что-то другое – не Snickers, а то, что тоже любят, – но когда Глимчер убирал все шоколадные батончики и оставлял только Snickers и тот, что был выбран, участники эксперимента удивлялись: почему же они не взяли любимый Snickers.