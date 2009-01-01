17:37

Новые акционеры «Роснефти» уже заработали на сделке по приватизации нефтяной госкомпании. Об этом на встрече с инвесторами 25 января заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Уже после завершения сделки стоимость компании выросла на 18%, так что вы уже заработали», – пояснил он.

Путин поздравил главу суверенного фонда Катара Абдаллу Аль Тани и главного исполнительного директора Glencore Айвана Глазенберга с приобретением акций «Роснефти». Глава государства выразил уверенность, что бизнес зарубежных инвесторов в России будет развиваться успешно.

Каким образом был произведен подсчет «заработка» инвесторов, не уточняется. Видимо, Путин имел в виду резкий скачок котировок «Роснефти» после объявления о сделке с катарским фондом и Glencore (глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил о ней Путину поздно вечером 7 декабря 2016 года).

На 18:00 мск 7 декабря акции нефтяной компании торговались на Московской бирже на уровне 356,25 рубля, на следующий день они подорожали до 378 рублей, а затем продолжали расти и 3 января в середине сессии стоили 423,85 рубля (прибавив по сравнению с 7 декабря примерно 19%). Однако с тех пор котировки «Роснефти» снижались; к 17:00 мск 25 января они составляли 383,5 рубля за акцию.

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