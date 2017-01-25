Бизнесмен и трейдер Сергей Миллиан отверг информацию о том, что он был источником информации для доклада о якобы имеющемся у российских спецслужб компромате на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает RNS.

«Все ложь и грубый обман. Они (авторы доклада. – Republic) настоящие преступники, скрываются и пытаются “перевести стрелки” на меня. <…> Я уверен, что Трамп дал указания их найти. Я очень надеюсь, что их очень скоро найдут. То есть, они просто пытаются отсрочить свое наказание за свои деяния путем “перевода стрелок” на меня как на одного самого активного его сторонника», – сказал Миллиан.