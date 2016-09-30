18:38

Внешэкономбанку потребуется помощь государства для обслуживания внешнего долга в течение ближайших пяти лет. Об этом говорится в опубликованной 25 января стратегии развития госкорпорации.

«Сложности с рефинансированием внешнего долга в условиях санкций и недополученные процентные доходы по неработающим активам приводят к необходимости финансовой поддержки со стороны государства. В 2016–2017 годах будет проведена продажа части ликвидных активов, однако в 2017–2021 годах ВЭБ потребуется субсидия на погашение внешнего долга», – отмечается в документе.

Кроме того, в стратегии ВЭБа говорится, что риски корпорации по специальным проектам «планируется покрыть за счет дополнительных мер, обсуждаемых с государством». О каких мерах идет речь, не уточняется.

«В интересах государства и российской экономики могут приниматься инвестиционные решения, которые не отвечают требованиям ВЭБ по управлению рисками. Такие проекты мы называем специальными проектами», – прописано в стратегии.

Именно из-за спецпроектов ВЭБ оказался в тяжелом финансовом положении и стал нуждаться в поддержке государства. Речь идет о расходах на проекты к Олимпиаде 2014 года в Сочи – в том числе из-за них в том же году банк получил рекордный убыток (около 250 млрд рублей). После этого в госкорпорации сменился руководитель и стратегия развития(в ее рамках ВЭБ, в частности, решился продать ряд активов, в частности, пакет акций «Газпрома»).

В 2016 году чистый убыток ВЭБа по российским стандартам (РСБУ) составил 129 млрд рублей. По международным стандартам (МСФО) убыток корпорации за первые три квартала прошлого года достиг 86,2 млрд рублей (на 35% меньше, чем за тот же период 2015 года). Осенью 2016 года глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что в 2016 и 2017 годах ВЭБ останется убыточным, а в 2018 году может выйти из убытков. Возврат госкорпорации к прибыльности в 2018 году допускал и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.