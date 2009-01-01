В Нигерии растет недовольство из-за местной сети МММ – очередного проекта, связанного с Сергеем Мавроди. Пирамида успела просуществовать около года. В декабре ее участники перестали получать деньги, позднее выплаты возобновили, но лишь на небольшие суммы. К тому же появилось новое условие – чтобы вернуть хотя бы часть вложений, надо сначала заплатить еще.

Власти страны теперь выступают с язвительными комментариями, напоминая вкладчикам, что предупреждали их не связываться с пирамидой. Те протестуют на улицах, жалуются и требуют денег. Дело дошло до угроз – одна из участниц пригрозила расправой лично Мавроди. Она заявила, что если ей не вернут вложения, создатель пирамиды будет убит с помощью колдовства.

«Не думай, что можешь взять мои деньги и смыться, – цитирует ее сообщение местная пресса. – Мой папа – народный целитель». Участница пирамиды также заявила, что ее отец сможет расправиться с Мавроди даже в России.