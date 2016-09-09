Сергей Собянин предложил Дмитрию Медведеву дать крупным регионам право не публиковать информацию о своих закупках на сайте zakupki.gov.ru, а создавать для этого отдельные собственные системы. Свою просьбу мэр Москвы объяснил тем, что в электронной системе госзакупок случаются технические сбои, из-за которых якобы срывались социально значимые контракты.

За шесть с лишним лет, что Собянин возглавляет Москву, у журналистов и борцов с коррупцией накопился внушительный список претензий, касающихся неоправданно высоких расходов на госзакупках. Тендеры выигрывали одни и те же компании, цены оказывались в разы выше рыночных, а мэрия всеми возможными способами пыталась проводить контракты мимо системы госзакупок.

Если предложение Собянина одобрят, узнать, во сколько Москве обошлась очередная сомнительная инициатива по благоустройству, станет гораздо труднее. Republic вспомнил самые яркие и дорогие проекты мэра, стоимость которых удалось узнать только благодаря единому реестру.