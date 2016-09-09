Работы по замене тротуарной плитки на Манежной площади. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Первое столкновение с собянинской плиткой вызвало у москвичей эстетический шок и разговоры о том, что на новом покрытии улиц наживается жена мэра. Слухи о жене не подтвердились, но многомиллиардные заказы на производство плитки, которые выигрывали одни и те же компании, стали темой многих расследований.
Киоски нового образца на Проспекте мира. Фото: Photoxpress
Уличную торговлю Сергей Собянин невзлюбил сразу. Уже в 2011 году он обязал торговцев заменить разнородные и неэстетичные ларьки на типовые киоски. Владельцы подчинились, но в 2015 году мэрия не продлила с ними договоры на аренду, и ларьки были демонтированы. В 2016 году в Москве стали устанавливать новые киоски единого образца, причем 2/3 всех ларьков в городе теперь должны иметь специализацию «Печать» или «Мороженое». Большую часть новых киосков произвела малоизвестная компания «Все сам», выигравшая соответствующие тендеры правительства Москвы на 2,85 млрд руб.
Сотрудники жилищно-коммунальной службы высаживают деревья «зимних» пород на Тверской улице в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Один кустик на Тверской обошелся Москве в 8 миллионов рублей. К таким выводам пришел журналист «Дождя» Павел Лобков, проанализировав госконтракты на озеленение в 2013 году. Алексей Навальный, подхвативший расследование, выяснил, что озеленение Тверской по завышенным ценам было утверждено личным распоряжением Собянина, позволившим в обход процедуры госзакупок выбрать единственного подрядчика. В результате «кустики» обошлись городу в 219 млн руб.
Открытие пешеходной зоны на Пятницкой улице в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В 2015 году мэрия объявила о новой программе «Моя улица» стоимостью 120 млрд руб. за три года, предполагавшей массовую реконструкцию московских улиц. Перекопаны были целые районы. Возмущение вызвали как неудобства в передвижении, так и то, что многие из улиц, вошедших в программу, уже реконструировали в 2012–2014 годах. Расследование РБК показало, что за время мэрских полномочий Сергея Собянина рынок московских подрядчиков сильно изменился: вместо сотен компаний остались десятки, а тендеры регулярно выигрывали одни и те же компании. Закупка у единственного поставщика часто оправдывалась тем, что заказ должен быть выполнен в короткие сроки.
Масштабная реконструкция Тверской улицы в Москве. Фото: Евгений Самарин / РИА Новости
Летом 2016 года «Моя улица» продолжилась – были реконструированы 50 улиц. Претензий к благоустройству становилось все больше. Например, «Медуза» установила, что ответственный за работы заместитель мэра Петр Бирюков был связан с компаниями, выполнявшими работы по программе. Недовольство горожан и экспертов дополнили рекордные московские ливни лета 2016 года, в результате которых был затоплен весь центр города. Как оказалось, на многих реконструированных улицах ливневая канализация пришла в негодность или вобще отсутствовала, хотя в бюджете «Моей улицы» на нее было выделено более миллиарда рублей.
Площадка «Юность весны» на Пушкинской площади, украшенной в рамках фестиваля «Московская весна». Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Декорации фестиваля «Московская весна», прошедшего в 2016 году, вызвали всеобщее недоумение и были частично демонтированы. Но за обсуждением эстетической составляющей мало кто заметил что почти все городские праздники проводит одна и та же компания – ООО «Московский сувенир плюс», которое в 2014–2016 годах выиграла тендеры на 363,8 млн руб.
Праздничные гуляния в День города на Тверской улице. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
День города в 2016 году обошелся мэрии в 580 млн руб. Журналисты обратили внимание на то, что многие закупки и мероприятия проводились без конкурсных процедур – контракты заключались через автономные учреждения или казенные предприятия.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Установленные перед новым 2017 годом 64 «бокала», освещающие Тверскую и зловеще позвякивающие на ветру, обошлись городу по 2,24 млн руб. за каждый. Подсчеты «Медузы» показали, что их покупка, монтаж и демонтаж по рыночным ценам стоил бы всего 475 тыс. рублей за одно украшение.