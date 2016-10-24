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Чем сильнее поэт, тем сложнее складывались его отношения с властью, напомнил вчера художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин. «У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — сказал он, вспоминая Есенина, Гумилева, Мандельштама и других. Не так давно, на последнем съезде Союза театральных деятелей, Райкин выступил с другим нашумевшим заявлением. Он говорил о том, как люди из странной организации «Офицеры России», фактически, закрыли выставку фотохудожника Джока Стерджеса в Центре фотографии им. братьев Люмьер, о том, каким тоном позволяет себе общаться с руководителями подведомственных учреждений заместитель министра культуры Владимир Аристархов. На заседании президентского Совета по культуре высказался и Евгений Миронов, удивившись срыву гастролей спектакля с двадцатилетней историей «Иисус Христос – суперзвезда».

Риторика, которую стали себе позволять представители власти (речь, конечно, не только о культуре), действительно, существенно изменилась по сравнению с прошлым, хотя бы, десятилетием. Лексика, ранее узурпированная одиозными организациями, вдруг перекочевала в официальные речи. Так, например, Аристархов высказался в прошлом году о главном российском театральном фестивале «Золотая маска», который, по его мнению, «из года в год системно поддерживает постановки, которые очевидно противоречат нравственным нормам, очевидно провоцируют общество, очевидно содержат элементы русофобии, презрение к истории нашей страны, и сознательно выходят за нравственные рамки».