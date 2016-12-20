19:42

Министерство финансов с февраля этого года начнет операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Валютные интервенции будет проводить Банк России в интересах Минфина.

Объем валютных операций будет зависеть от размеров нефтегазовых доходов страны. Покупка валюты будет проводиться, если фактическая цена нефти Urals будет выше $40 за баррель. При ее снижении ниже этого уровня будут проводиться операции по продаже валюты.

Как отмечается в сообщении, целью валютных интервенций является «повышение стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижение влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».

19 января в ЦБ заявили, что колебания цен на нефть, влияющие на курс рубля, можно сгладить при помощи купли-продажи валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики. Таким образом в регуляторе прокомментировали заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможности валютных интервенций при текущих ценах на нефть.

Ранее в тот же день Шувалов заявил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля и совместных мерах в случае отклонения нефтяных цен от уровня, запланированного в бюджете на 2017 год.

По информации Reuters, в 2017 году Минфин рассчитывает получить дополнительно 1,4 трлн рублей при стоимости нефти в $50 и курсе 66,3 рубля за доллар, а при цене $55 и курсе 64,9 рублей за доллар – 2 трлн рублей.

Как отмечают «Ведомости», пополнение резервного фонда за счет интервенций возможно только при цене нефти не ниже $70 за баррель.

По состоянию на 25 января цена нефти Urals составляет $55 за баррель.