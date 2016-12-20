21:10

Президент США Дональд Трамп в интервью ABC News заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется «в течение нескольких месяцев».

Трамп добавил, что «планирование [строительства] стартует немедленно».

Возведение стены будет производиться за счет денег американских налогоплательщиков, но позже Мексика возместит всю стоимость, уточнил он.

Как передает Reuters, 25 января Трамп подписал два указа, один из которых – о начале строительства, а другой – об усилении соблюдения закона об иммиграции.

Ранее CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что американский лидер обратится к конгрессу с просьбой выделить из бюджета деньги на постройку стены на границе с Мексикой. По данным телеканала, соответствующий законопроект должен был быть принят до конца апреля этого года.

Трамп позже отверг вариант строительства стены за счет США.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа.