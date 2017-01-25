21:54

Разработанный Россией проект сирийской Конституции предполагает создание курдской автономии на территории Сирии. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа.

По информации агентства, Москва также хочет уравнять курдский и арабский языки на территории автономии.

Кроме того, в проекте предлагается исключить слово «арабская» из названия страны, выбирать президента на семилетний срок без права переизбрания, причем, в случае принятия документа, глава страны не обязательно должен быть мусульманином.

Планируется создать двухпалатный парламент вместо однопалатного. Нижняя палата будет называться Народной Ассамблеей, верхняя – Ассамблеей регионов. Соответственно, при утверждении проекта отменится действующая система квот, согласно которой половина мест выделялась рабочим и крестьянам.

В обязанности парламента, среди прочего, входит назначения судей Верховного Конституционного суда и главы Центробанка.

Ранее спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев сообщил о передаче сирийской оппозиции «подготовленного российскими специалистами» проекта сирийской Конституции.

24 января в Астане состоялись переговоры по сирийскому урегулированию, в которых участвовали Россия, Турция, Иран, а также представители правительства Сирии и повстанцев. В результате стороны условились продолжать работу по урегулированию конфликта и по контролю за продолжающимся с конца декабря перемирием.