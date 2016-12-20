22:43

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал силовиков стрелять в предполагаемых террористов без предупреждения, сообщает «Кавказский Узел».

«Если есть подозрение, стреляем без предупреждения! Зачем рисковать?» – заявил он.

Кадыров также добавил, что «ваххабиты и террористы понимают только язык силы» и «не скупятся на подлые методы».

Издание напоминает о статье 19 закона «О полиции», согласно первому пункту которой полицейский обязан предупредить подозреваемого о своем намерении открыть огонь и дать время на выполнение его требований.

Полицейский может начинать стрелять без предупреждения только в случае непосредственной угрозы его жизни или жизни гражданина, уточняет второй пункт статьи.

По статистике «Кавказского Узла», в 2016 году из-за вооруженных конфликтов в Чечне погибли не менее двадцати предполагаемых боевиков, шесть силовиков и один гражданский.

В декабре 2016 года в Грозном после нападения на полицейских прошла спецоперация, в результате которой погибли не менее четырех силовиков. Как писал «Кавказский Узел», троих из них убили в больнице.

В октябре глава Чечни на совещании в правительстве региона предложил «расстреливать к чертовой матери» нарушителей покоя в республике.

Весной 2015 года Кадыров разрешил чеченцам стрелять по силовикам из других регионов после спецоперации ставропольских полицейских и объединенной группировки в Грозном.