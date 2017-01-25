25 января, 23:36

Минздрав разработал план реализации государственной стратегии по борьбе с ВИЧ, который не включает в себя дополнительное финансирование правительством. С копией документа ознакомилось РБК.

В документе отмечается, что деньги на выполнение плана должны будут найти ответственные за его реализацию ведомства и регионы.

Как сообщает агентство, предыдущий проект плана Минздрава предполагал дополнительные 70 млрд рублей (17,5 млрд рублей ежегодно) на противодействие с ВИЧ до 2020 года, но был отклонен Минфином, так как эти вложения не предусматривались в бюджете на 2017–2019 годы.

В Минфине отмечают, что дополнительное финансирование из бюджета возможно только с нового финансового года и при условии появления у государства дополнительных источников дохода.

Специалист Фонда помощи в области СПИДа Денис Годлевский в разговоре с РБК отметил, что, возможно, Минздрав сможет получить нужную сумму.

В ноябре 2016 года Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала о критическом уровне распространения ВИЧ в 10 регионах страны.

В сентябре число ВИЧ-инфицированных россиян превысило миллион человек. Позже РБК сообщило о планах правительства увеличить расходы на борьбу с вирусом до 52,9 млрд рублей к 2020 году.