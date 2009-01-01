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В конце 2016 года украинские «дочки» российских банков зафиксировали приток средств клиентов на сумму $1 долларов. Об этом сообщают источники РБК.

«Переток средств был большим, он приблизился к $1 млрд. Главными бенефициарами этого перетока среди российских “дочек” были Сбербанк и Альфа-банк», – заявил один из источников агенства.

Как уточняют собеседники РБК, в конце 2016 года из-за увеличения количества клиентов российские «дочки» «наращивали мощности» и «даже продлевали часы работы».

Представители Альфа-банка рассказали РБК, что «ощутили в конце минувшего года повышенный интерес юридических лиц и частных предпринимателей».

Агентство отмечает, что украинские банки еще не опубликовали официальную отчетность за четвертый квартал.

Минфин Украины выкупил 100% акций Приватбанка за одну гривну 19 декабря 2016 года. Сообщалось, что акционеры банка сами обратились к правительству с предложением национализировать компанию.

Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что Приватбанк был национализирован, так как ситуация в кредитной организации угрожала всей банковской системе страны