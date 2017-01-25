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Один из покупателей 19,5% акций «Роснефти» катарский инвестфонд QIA за $2 млрд может выкупить долю фонда «Энергия» бизнесмена Игоря Юсуфова в «Яргео» – совместном предприятии «Энергии» и «Новатэка». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Три собеседника «Ведомостей» рассказывают, что «Энергия» хочет продать свою долю в «Яргео», которая составляет 49%, еще один источник подтверждает интерес QIA, еще один человек, тем не менее, уточняет, что катарский фонд – «лишь один из претендентов».

Кроме того, у QIA могут быть «совместные проекты» и с «Роснефтью», рассказывает источник издания.

Аналитик АКРА Василий Танурков в разговоре с газетой оценил «Яргео» в $2–3 млрд.

Ранее во время встречи с Владимиром Путиным гендиректор QIA Абдалла Аль Тани сообщил, что заключил новую сделку, «которая будет означать инвестицию дополнительных $2 млрд». Президент России тогда рассказал, что QIA будет участвовать в добыче углеводородов в России, напоминают «Ведомости».

7 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил о продаже 19,5% акций «Роснефти» за €10,5 млрд. Позднее Glencore обозначил сумму в размере €10,2 млрд за приобретение пакета акций. Из них €7,4 млрд предоставил банк Intesa Sanpaolo совместно с российскими финансовыми организациями.

«Яргео» занимается добычей углеводородов в Ямало-Ненецком АО.