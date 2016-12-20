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Администрация президента США Дональда Трампа готовит указы, предписывающие существенно уменьшить финансирование ООН и других международных организаций, а также пересмотреть ряд международных договоров. С документами ознакомилась New York Times.

Первый указ требует сокращения финансирования как минимум на 40% любого учреждения ООН или другого международного органа в случае, если в их состав входят Палестинская национальная администрация (ПНА) или Организация освобождения Палестины (ООП), или в случае уклонения от исполнения санкций против Ирана и КНДР.

Документ также предписывает полностью прекратить финансирование организаций, «которые контролируются или находятся под влиянием любого спонсирующего терроризм государства».

Газета отмечает, что в случае принятия указа, работа структур ООН «может быть существенно урезана», так как они «полагаются на ежегодные взносы США в размере миллиардов долларов».

Второй документ предписывает пересмотреть все действующие и будущие договоры, заключенные с несколькими государствами. В частности, предлагается выход из соглашений, которые «напрямую не связаны с национальной безопасностью, экстрадицией или мировой торговлей».

Ранее стало известно, что перед инаугурацией Трампа администрация Обамы передала Палестине $221 млн.

В декабре Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю вести поселенческую деятельность на территориях Палестины. Представитель США тогда воздержался от голосования, но администрация Обамы отказалась накладывать на резолюцию вето.

Трамп перед голосованием по резолюции говорил, что Вашингтону следует наложить вето на этот документ, так как «США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН».