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Председатель Татарского общественного центра Рафис Кашапов направил в Конституционный суд жалобу на 280.1 статью УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). Об этом адвокат Кашапова Рамиль Ахметгалиев рассказал «Ведомостям».

По его словам, активиста не устраивают нормы УК, согласно которым уголовно преследуются не насильственные призывы к сепаратизму. Газета уточняет, что суд пока не зарегистрировал жалобу.

Как отмечает адвокат, в жалобе приводятся в пример все шесть приговоров по этой статье, причем некоторые осужденные явно не призывали к насилию.

«Фактически это означает полный запрет на обсуждение темы территориальной целостности страны» и лишает людей возможности критиковать и задавать неудобные вопросы, считает Ахметгалиев.

Авторы жалобы также напоминают, что в 2016 году совет по правам человека просил Верховный суд конкретно объяснить состав преступления статьи, но ответа не последовало.

Ранее Кашапов подал против России иск в ЕСПЧ для оценки обоснованности его уголовного преследования по 282 статье УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за критику присоединения Крыма к РФ. Отмечалось, что подобный иск подается впервые.

Кашапов стал первым, кого в сентябре 2015 года приговорили к трем годам лишения свободы по 282 статье за записи во «ВКонтакте» о правах крымских татар.

На своей странице он разместил четыре записи с призывами «защитить Украину и весь тюркский мир», «свободить Украину от оккупантов», а также сравнивал Владимира Путина с Адольфом Гитлером.