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26 января президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о создании в Сирии зон безопасности для гражданских лиц. Документ опубликовала New York Times.

В указе говорится о распоряжении разработать план создания безопасных районов в Сирии, где местные беженцы «могут ожидать окончательного решения вроде репатриации или потенциального переселения в третьи страны».

Документ также предусматривает полный запрет на въезд в США для беженцев из Сирии, в то время как для беженцев из остальных стран въезд будет запрещен на 120 дней, в течение которых США пересмотрят процесс их проверки. Кроме того, планируется пересмотр порядка выдачи американских виз.

NYT также рассказала о планах Трампа прекратить финансирование организаций, «которые контролируются или находятся под влиянием любого спонсирующего терроризм государства».

Ранее президент США подписал указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.