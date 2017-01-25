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Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ разработал проект экспертного заключения о «законе Яровой» и предложил вывести из него статьи о миссионерской деятельности. С документом ознакомились «Ведомости».

В СПЧ также предложили заново переработать поправки, уточнив, что закон способствует их «произвольному правоприменению».

Кроме того, правозащитники назвали «беспрецедентным покушением на неприкосновенность личной жизни граждан» требование о хранении данных, а ужесточение УК – «неоправданным и зачастую лишенным смысла».

СПЧ начал проверку антитеррористических поправок после того, как на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) петицию об отмене закона подписали 100 тысяч человек, отмечает газета.

Ранее экспертная группа во главе с министром по делам открытого правительства Михаилом Абызовым отклонила петицию, порекомендовав Госдуме уточнить понятия «миссионерская деятельность», «экстремизм» и «оскорбление чувств верующих» во избежание их неправильного толкования.

19 января Министерство связи и массовых коммуникаций договорилось с силовиками о возможности снизить в 10 раз объем хранения данных в рамках «законов Яровой». По подсчетам Минкомсвязи и Минпромторга, в этом случае затраты на хранение информации составят около 100 млрд рублей.