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Google открыла платформу виртуальной реальности (VR) Daydream для всех разработчиков. Об этом сообщается в блоге компании.

Корпорация также опубликовала требования к приложениям для платформы.

«Разработка приложений для VR существенно отличается от работы над приложениями других платформ, – говорится в сообщении. – Эти материалы помогут оценить ваши приложения, чтобы оправдать ожидания пользователей от VR».

Как отмечает TechCrunch, большинство требований касаются комфорта пользователя, в том числе вопроса управления камерой.

Ранее, напоминает издание, Google работала над Daydream только с несколькими партнерами. Платформа доступна лишь на некоторых устройствах, в том числе на смартфоне Pixel, который Google представила в октябре 2016 года.

Над VR работают многие технологические компании, среди них Samsung, Sony, HTC. Как передает The Verge, один из ведущих дизайнеров, работавших над шлемом виртуальной реальности HTC Vive Клод Зеллвегер, покидает китайскую компанию и переходит в Google.