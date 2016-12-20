09:15

Российские производители «плащей-невидимок» для военной техники «вышли на контракты с заказчиками».

Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель гендиректора холдинга «Росэлектроника» (входит «Ростех») Арсений Брыкин.

«Сейчас идет процесс контрактации ГОЗа, поэтому мы ожидаем, что эти научно-технические разработки будут овеществлены в контрактах. У нас есть на это полная уверенность, основания и готовность выполнить взятые на себя обязательства», – сказал он.

«Плащи-невидимки» из ферритового волокна, которые защищают объекты от обнаружения радарами, начали испытывать в сентябре 2016 года.

Гендиректор «Росэлектроники» Игорь Козлов пояснял, что «материал позволяет снизить уровень электромагнитного поля конкретного образца военной техники» до определенного уровня. Это позволяет сделать «объекты на поле боя практически неразличимыми для высокоточного оружия».

За рубежом выпускаются запатентованные материалы, которые позволяют сделать объекты «невидимыми». Так, канадская компания Hyperstealth выпускает ткань Quantum Stealth для вооруженных сил Великобритании, США и Канады.

В Университете Калифорнии был создан «плащ-невидимка» для морских пехотинцев. В материале для него используется белок рефлектин, который подстраивается под свет разной длины волны.