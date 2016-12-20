09:35

Минкомсвязи намерено запретить российским госкомпаниям и органам власти обновлять лицензии на зарубежное программное обеспечение.

Об этом сказано в докладе министра связи Николая Никифорова к заседанию правительства 26 января, копия которого есть в распоряжении «Ведомостей».

Ограничения на закупки иностранного софта не распространяются на сервисные платежи, и эта лазейка, пишет газета, активно используется. Как указывает в докладе Никифоров, госзаказчики закупают «работы по созданию новых программных продуктов, основанных на иностранном ПО».

Вместе с тем, как выяснили «Ведомости», доклад Никифорова не будет представлен на заседании 26 января, его исключили из повестки.

Пресс-секретарь председателя правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила, что в плане заседания правительства этого вопроса нет, но «он остается в повестке работы правительства и будет рассмотрен на следующих заседаниях».

Российское правительство в ноябре 2015 года запретило госзакупки иностранного ПО в случае, если аналогичное есть в России. Минэкономразвития в 2016 году предлагало ввести штрафы за нарушение этих требований.