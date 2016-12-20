11:10

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск о передаче Исаакиевского собора РПЦ, передает РИА Новости.

В карточке дела на сайте суда истцами указаны 20 человек, в том числе депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский и бывший депутат Александр Кобринский.

Ответчик – Комитет имущественных отношений Петербурга. РПЦ в деле указана как заинтересованная сторона.

По мнению заявителей, передача собора нарушает их право «на доступ и сохранность объекта культурного наследия», а также право на участие в культурной жизни.

О подаче иска стало известно 20 января, собор в пользование РПЦ по решению властей Петербурга передали 10 января.

На 28 января в Петербурге запланирована акция против передачи собора. Власти не согласовали мероприятие, но организаторы все равно планируют провести его.