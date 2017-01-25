12:03

Китайская госкорпорация CRCC (China Railway Construction Corporation) построит три станции метро в Москве. Об этом в номере от 26 января пишет газета «Ведомости».

Как сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса, контракт «Мосинжпроекта» и ООО «Сиарсиси рус» (российского подразделения CRCC) предусматривает сооружение станционных комплексов «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», 4,6 километра тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией «Аминьевское шоссе». CRCC обязалась выполнить работы за 22,98 млрд рублей при начальной цене 25 млрд рублей.

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал «Российской газете», что участие CRCC – первый опыт привлечения иностранцев к строительству метрополитена не только в Москве, но и в России.

Заметка дополняется.