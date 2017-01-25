11:19

Аукцион по золоторудному месторождению Сухой Лог выиграло совместное предприятие «Ростеха» и золотодобывающей компании «Полюс» – «СЛ Золото». Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской, передает «Интерфакс».

По его словам, платеж за месторождение составит 9,406 млрд рублей. Сколько предложил другой участник торгов, «Золото Бодайбо», не уточняется.

Как рассказал Донской, на аукционе был сделан всего один шаг. В итоге предложенная за месторождение цена выросла всего на 10%.

Оба претендента на Сухой Лог ранее внесли задаток в размере 8,55 млрд рублей. Другие золотодобытчики – Polymetal, Nordgold, Kinross Gold и Бодайбинская горнорудная компания – отказались от участия в торгах.

О том, что аукцион за Сухой Лог, скорее всего, выиграет компания, в которой участвует «Ростех», 25 января сообщало Bloomberg. Агентство указывало, что глава госкорпорации Сергей Чемезов – давний соратник президента РФ Владимира Путина, и напоминало, что в 2015 году именно Чемезов убеждал правительство страны выставить месторождение на торги.

«СЛ Золото» была создана в июле 2016 года госкорпорацией «Ростех» (в СП ей принадлежит 49%) и «Полюсом» сына Сулеймана Керимова Саида. «Золото Бодайбо» – структура бизнесмена Ибрагима Паланкоева, связанного с бывшими акционерами Polyus Gold International (материнской компании «Полюса») и банка ВТБ.

Сухой Лог является крупнейшим месторождением золота в России и одним из самых больших в мире. Доля месторождения в общих запасах золота в РФ оценивается в 28%. По оценкам Минприроды, которые 26 января приводит «Прайм», освоение Сухого Лога потребует капитальных затрат в 90–100 млрд рублей, а годовая добыча на месторождении может составить 80–90 тонн золота и 20–25 тонн серебра.