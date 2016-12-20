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Кремль направил запросы в компетентные ведомства по делу жительницы Сочи Оксаны Севастиди, которую приговорили к семи годам лишения свободы за смс-сообщение о военной технике в городе перед войной в Грузии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Все необходимые запросы с просьбой разъяснить были направлены в соответствующие ведомства. Мы ожидаем разъяснений», – сказал он.

Представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин «разбирается» с ситуацией.

В ходе пресс-конференции 23 декабря Путин назвал приговор Севастиди слишком «жестким» и «странным», а также пообещал рассмотреть этот вопрос.

В марте 2016 года Краснодарский краевой суд признал Севастиди виновной в госизмене за несколько смс, которые она отправила своему знакомому в Грузии перед войной с Абхазией в 2008 году. В частности, она написала, что видела в Сочи поезд с военной техникой, следовавший в сторону Абхазии.

Как отмечала «Медуза», судья, который вынес приговор Севастиди, в ноябре 2014 года приговорил к шести годам заключения жительницу Сочи Екатерину Харебаву за аналогичные смс о передвижении военной техники в сторону Абхазии в 2008 году.