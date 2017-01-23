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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил создать «банк для бедных», чтобы избавить население от «кабалы» микрозаймов. Об этом он заявил в ходе Рождественских чтений в Госдуму, сообщает «Интерфакс».

«Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных – без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей», – заявил патриарх.

Такие банки существуют в Индии, отметил Кирилл. При этом он не уточнил, кто создаст такой банк в России.

Глава РПЦ также предложил запретить выдачу микрокредитов, которые, по его словам, нередко выдаются страдающим алкогольной и наркотической зависимостью.

«Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», – сообщил Кирилл.

Тех, кто зарабатывает выдачей микрокредитов, патриарх назвал «мироедами», которые «своей жадностью подрывают идею общественной справедливости».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты проработают предложения патриарха. «Как вы сказали, “смиренно прошу вас”, – и это подчеркивает толерантное отношение между Русской православной церковью и депутатами», – отметил Володин.

В ходе Рождественских чтений патриарх Кирилл также попросил помочь уменьшить число абортов, совершаемых в России.

Ранее 26 января патриарх заявил, что никто в РПЦ не собирается вмешиваться в государственную политику. «Уверяю вас, что у меня и моих собратьев нет желания вторгаться в государственные дела», – заявил он. До этого в РПЦ сообщили, что собираются выразить свою официальную позицию к современному искусству и культуре. Церковь также готовила документы по вопросам экономики и образования.

Вероятно, патриарх Кирилл говорил о практике «социальных» микрокредитов, которые в Бангладеш начал выдавать банкир Мухаммед Юнус. Он предлагал крестьянам займы на сумму около $100 под 3% в месяц, чтобы те могли открыть или расширить свой бизнес. За систему такого кредитования Юнус получил Нобелевскую премию мира в 2006 году.