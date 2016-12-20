В 2014 году в Сети появился внутриредакционный отчет The New York Times, в котором менеджеры компании на сотне страниц рассказывали, что развитие издания зашло в тупик. Отчет не должны были увидеть посторонние, поэтому формулировки были самые смелые («Нужно все менять»), а поскольку NYT – стандарт, на который равняются все СМИ в мире, индустрия встрепенулась. Перестраивать компании изнутри и налаживать процессы заново – дело не бесплатное. С тех пор NYT оценили значимость своей аналитики для отрасли, новые отчеты появляются на сайте компании и быстро разлетаются по интернету, а медиаиндустрия вздыхает: «Ну что там на этот раз?» Если из нового доклада на 34 страницы, опубликованного на прошлой неделе, выбросить все заявления о том, что NYT – лучшая медиакомпания в мире и только они научили своих журналистов программировать, то останется несколько полезных пунктов, на которые стоит обратить внимание.