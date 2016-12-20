13:29

Российский индекс ММВБ в ходе торгов 26 января превысил 2200 пунктов, оказавшись на максимуме с 16 января. К 13:25 мск показатель прибавил 1,23% и достиг 2202 пунктов. Индекс РТС к тому же времени снизился на 0,23% до 1157 пунктов.

Подъем ММВБ произошел на фоне ослабления рубля: курс доллара ненадолго превысил отметку 60 рублей, поднявшись до 60,0175 рубля – максимума с 19 января. К 13:10 мск валюта США торговалась на уровне 59,94 рубля (плюс 43 копейки), а евро подорожал на 30 копеек до 64,27 рубля.

Таким образом рынок отреагировал о сообщениях о покупках Минфином валюты начиная с февраля. Об этом в министерстве заявили вечером 25 января. Объем валютных интервенций будет зависеть от нефтегазовых доходов бюджета: покупаться валюта будет до тех пор, пока цена на нефть Urals превышает $40 за баррель, а если цена опустится ниже указанного уровня, Минфин будет продавать валюту в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.

«Принимая во внимание оценки объемов дополнительных нефтегазовых доходов в 2017 году, предварительно озвученные Минфином, и предполагаемую равномерность совершения операций на валютном рынке, проведение Минфином операций на валютном рынке не должно оказать существенного влияния на его конъюнктуру», – считают в ЦБ.

Участники рынка оценивают объем потенциальных закупок валюты Минфином в $75–100 млн в день.