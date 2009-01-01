13:40

В 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес в отношении России 228 постановлений, следует из опубликованной на сайте суда статистики.

Как отмечает проект РосЕвроСуд, в 2015 году ЕСПЧ вынес 116 постановлений, касающихся России.

На втором месте по числу вынесенных ЕСПЧ решений в 2016 году оказалась Турция, в отношении этой страны было принято 88 постановлений. На третьем месте Украина с 73 решениями.

В очереди на рассмотрение судом находится 7821 жалоба против России. Из них 3613 жалоб коммуницированы, еще 3181 жалоба зарегистрирована, но по ней не происходит никаких действий, 549 жалоб находятся на рассмотрении единоличного судьи.

Меньше 8 тысяч дел против России в ЕСПЧ последний раз было в 2004 году, уточняет РосЕвроСуд, до 2012 года очередь росла, затем начала снижаться.

Конституционный суд (КС) России может разрешить стране отказаться от выполнения решения Европейского суда.

В январе КС одобрил отказ РФ платить €1,8 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Как указали в КС, постановление ЕСПЧ не может считаться обязательным для исполнения, если вступает в противоречие с положениями Конституции России.