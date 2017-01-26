14:36

Из-за взрыва на ТЭЦ в Пензе погиб один рабочий, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.

Об одном погибшем также пишет РИА Новости. По данным ТАСС, на ТЭЦ обрушились металлические конструкции на площади 600 квадратных метров. Число пострадавших уточняется.

После взрыва один из турбогенераторов ТЭЦ остановлен, сообщает «Прайм». В МЧС уточнили, что это не повлияло на теплоснабжение Пензы и области.

Позднее ТАСС сообщил, что причиной взрыва стала рухнувшая крыша, которая повредила газопровод.