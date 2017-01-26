15:11

Госдума разработала новую схему обеспечения депутатов транспортом для работы в регионе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-спикера Игоря Лебедева.

«Предлагается выделить депутатам поровну средства на обеспечение автотранспортом в регионе, и депутат сам решает, как он будет их тратить на месте: хочешь на такси езди, купи себе машину, в карман положи, пешком ходи. Но они уже не будут возмущаться, что администрация не дала им машину», – пояснил Лебедев.

По словам депутата, это потребует увеличения бюджетных затрат. Служебным автотранспортом в регионах пользуются 60% депутатов, но если предложенная Госдумой схема будет одобрена, то общая сумма затрат возрастет.

Как уточнил Лебедев, ежегодно на обеспечение депутатов регионах транспортом выделяется около 100 млн рублей, а если предложенная Госдумой схема будет принята, то общий объем затрат может вырасти до 315 млн рублей. По подсчетам РБК, депутаты могут получать на транспорт около 700 тысяч рублей в год.

Окончательное решение по предложенной Госдумой схеме зависит от Минфина. По словам Лебедева, когда ведомство решит передать эти средства депутатам, Госдума посчитает точный размер выплат, однако Минфин пока что выделение денег не одобрил.

Сейчас при поездках депутатов в регионы для работы с избирателями местная администрация обязана предоставить им автомобиль, счет за использование которого потом выставляется Госдуме.

Ранее депутаты пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину на то, что служебный автотранспорт им выдают только в региональную неделю, которая проходит раз в месяц, а у них есть необходимость приезжать в регион чаще. Если новая схема будет одобрена, то у депутатов уже не будет транспортной привязки к региональной неделе, пояснил Лебедев.