15:35

Золотодобывающая компания «Полюс» сына Сулеймана Керимова Саида намерена выкупить у «Ростеха» 23,9% в совместном предприятии с госкорпорацией – «СЛ Золото». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Ожидается, что сумма сделки составит около $141 млн. Средства могут выплачиваться «Полюсом» поэтапно в течение пяти лет (с правом ускорить процесс приобретения пакета). Сейчас у «Ростеха» в «СЛ Золото» 49%, у компании Керимова – 51%.

«Полюс» будет выкупать дополнительную долю в СП после получения лицензии на золоторудное месторождение Сухой Лог. Ранее 26 января «СЛ Золото» победило в соответствующем аукционе, предложив за Сухой Лог около 9,4 млрд рублей. При этом в ходе торгов был сделан всего один шаг, за который цена выросла на 10% с начальных 8,55 млрд рублей.

Заметка дополняется.