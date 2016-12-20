15:33

Правительство Великобритании опубликовало законопроект о выходе страны из Евросоюза. Он размещен на сайте парламента королевства.

Обсуждение законопроекта начнется 31 января. Как ожидается, Палата Общин вынесет решение 8 февраля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее сообщила, что после выхода из ЕС Великобритания покинет единый европейский рынок и не будет строить новые отношения с Брюсселем. Премьер-министр, однако, отметила, что правительство выступает за сохранение беспошлинной торговли.

Заметка дополняется.