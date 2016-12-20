16:13

Телеканал НТВ покажет фильм о «тайной бухгалтерии» оппозиционера Алексея Навального. Анонс расследования размещен на сайте НТВ, сюжет выйдет в программе «ЧП. Расследование» 27 января.

Как следует из анонса, авторы сюжета расскажут, откуда у Навального «личная охрана с персональным водителем, школа для детей в Нью-Йорке и четырехкомнтатная квартира в Москве», а также деньги на «пятизвездочные отели» и «крабов с омарами».

«Если доходов нет, откуда такие расходы?» – звучит вопрос за кадром.

Навальный в своем блоге сообщил, что источниками его доходов является ИП, зарегистрированное после того, как политика лишили адвокатского статуса из-за приговора по «Кировлесу».

Через ИП Навальный, по его словам, ведет юридическую работу. В частности заключает гражданско-правовые договоры как защитник в Европейском суде по правам человека, и получает за эту работу оплату.

Как пишет Навальный со ссылкой на бухгалтера, в 2016 году он заработал 5,2 млн рублей и заплатил 244 тысячи рублей налогов. Оппозиционер пообещал опубликовать декларацию после того, как подаст ее в налоговую.

«Не знаю, что они там имеют в виду в анонсе говоря о “нью-йорских школах” – это 100% вранье. Дети учатся в обычной школе в Марьино. В той, где всегда учились», – прокомментировал оппозиционер анонс программы НТВ.

Политик напомнил, что первую декларацию о доходах он опубликовал на выборах в Координационный совет оппозиции 4 года назад.

Кроме того, декларация публиковалась перед выборами мэра Москвы в 2013 году, в которых Навальный участвовал. Документ доступен на сайте Мосгоризбиркома.