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18:55
Начало через пять минут, Навальный и Лебедев уже почти рассаживаются в студии. Да, если что вести дебаты будет Ксения Собчак.
18:50
А, вот что еще забыли: Навальный сегодня вечером опубликовал пост с таблицей. Из нее выходит, что с 2013 года у фирм Лебедева были госконтракты на 140 млн рублей. Не считая того самого тендера по напольной графике в метро на 117 млн.
18:47
С организацией дебатов тоже вышла суматоха: Навальному нужно было ездить на суд в Кирове, и в какой-то момент процесс там назначили на каждый будний день. Дизайнер сначала принял извинения за то, что дебаты отложились, но потом вдруг спросил, а почему нельзя их провести в субботу, например. И обвинил в попытке уклониться. Вчера заседание в Кирове перенесли, и все сложилось. Такая, в общем, сложная история. Проще уже дождаться самих дебатов, чем что-то еще пересказывать.
18:45
Артемий написал новый пост, где предложил посмотреть на все работы, которые сделала студия за 21 год, и проверить их. Уточнил, что студия – «лучший пример частного бизнеса в России», а их портфолио говорит само за себя. Навальный подчеркнул, что дизайнер не ответил на вопрос о контракте с московским метро на 177 млн рублей. В итоге Артемий предложил дебаты, Алексей согласился. Так мы здесь и оказались.
18:37
Навальный ответил, что Лебедев – крупный господрядчик, и все его слова нацелены на благосостояние компании: «Не побежишь, выпрыгивая из штанов, защищать Собянина и Ликсутова – будешь сидеть без шоколадного подряда на какие-нибудь таблички в метро». Политик обвинил оппонента в том, что множество госконтрактов, полученных студией Лебедева, были скрыты. А это якобы говорит о том, что «воруют, много воруют».
18:28
Всем привет! До начала дебатов (прямой эфир можно посмотреть на сайте «Дождя») расскажем, с чего возник конфликт между Навальным и Лебедевым. В декабре Артемий написал пост в фейсбуке о президентских амбициях политика. Уточнил, что не может промолчать, так как «ближайший год вся либеральная пресса будет срать в мозги» множеству близких ему людей. Лебедев назвал Навального обычным гражданским активистом-популистом, который не сделал в своей жизни «ровным счетом абсолютно ничего». По мнению Лебедева, Фонд борьбы с коррупцией – «сливной бачок», а Навальный – остроумный блогер и талантливый журналист.