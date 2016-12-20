С организацией дебатов тоже вышла суматоха: Навальному нужно было ездить на суд в Кирове, и в какой-то момент процесс там назначили на каждый будний день. Дизайнер сначала принял извинения за то, что дебаты отложились, но потом вдруг спросил, а почему нельзя их провести в субботу, например. И обвинил в попытке уклониться. Вчера заседание в Кирове перенесли, и все сложилось. Такая, в общем, сложная история. Проще уже дождаться самих дебатов, чем что-то еще пересказывать.