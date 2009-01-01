16:35

Госкорпорация Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) перед проведением IPO (первичного размещения акций) решила оценить объем собственных нефтяных резервов. Для этого она наняла компанию Gaffney, Cline & Associates, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Gaffney, Cline & Associates была основана в 1962 году. С 2008 года она является дочерним предприятием нефтесервисной Baker Hughes.

Saudi Aramco является крупнейшей в мире энергетической компанией. Ее вывод на биржу – один из пунктов плана Саудовской Аравии по снижению зависимости экономики королевства от нефти (Saudi Vision).

Весной прошлого года вице-кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман оценил потенциальную капитализацию Saudi Aramco после ее IPO в $2–2,5 трлн. Для сравнения, текущая рыночная стоимость Apple (по этому показателю она пока является мировым лидером) составляет почти $641 млрд.