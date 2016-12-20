16:49

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести штрафы за публикации в социальных сетях и СМИ, которые способствуют «раздуванию русофобских мифов». Законопроект размещен на сайте Госдумы.

Речь идет о публичных выступлениях, «направленных на ущемление человеческого достоинства, принижение значимости событий, имеющих особое историческое значение для становления и развития российской государственности, памятных дат, достижений науки и техники в Российской Федерации, а также оскорбление лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией».

Это хотят наказывать штрафом на сумму до 30 тысяч рублей для граждан, а юридических лиц предлагается наказывать на сумму до 1 млн рублей. Минимальный штраф составит 10 тысяч рублей.

В пояснительной записке уточняется, что в настоящий момент участились «громкие публичные дискуссии, касающиеся духовного наследия, истории, престижа России». Это, по мнению депутата, провоцирует скепсис по отношению к «незыблемым» явлениям, что, в свою очередь, наносит ущерб репутации страны. Милонов подчеркнул, что действия, задевающие национальную гордость, не должны «прикрываться свободой слова».

«Данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия: раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создать барьеры на пути развития бизнеса», – сообщил Милонов.

Также предлагается ввести штрафы за оскорбление памяти жертв терактов, репрессий и катастроф.

Ранее депутаты и общественные деятели попросили прокуратуру проверить слова журналистки Божены Рынски о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем журналистах НТВ. Рынска написала в фейсбуке, что «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса».