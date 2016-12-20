Скандал имени московской 57 школы, где этим летом вскрылась история многолетного сексуального абьюза учеников со стороны учителей и администрации, повторяется – на этот раз с экспериментальной «Лигой школ». Как пишет «Медуза» и свидетельствуют причастные к школе люди в социальных сетях, директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов на протяжение всего существования экспериментальной школы для одаренных детей домогались своих подопечных – инициативной группе выпускников «Лиги» удалось собрать свидетельства 20 жертв. В 2015 году «Лигу» расформировали, а значительную часть учеников приняла дружественная школа «Интеллектуал» – предупреждая вопросы: как с энтузиазмом сообщили мне знающие люди, «Интеллектуал» «знаменит тем, что там детей не …. (трогают)».

Невысокая этическая планка, что тут скажешь. Как будто параллельно с образовательным рейтингом элитарных школ существует какой-то другой, черный рейтинг, и хорошо, если школа не занимает там хотя бы первые места. В таких делах всегда стоит вопрос правдоподобия. Но в случае московских элитарных школ предание это не новое, а верится в него легко. Это зло, которое долгое время было заложено в самой их природе.

Любая элитарная школа воспитывает сектантское сознание. Это не во всем и не обязательно плохо, часто наоборот. Секта – очень эффективная, а иногда единственно возможная стратегия противостояния репрессивному государству и обществу, совку в любой его форме.