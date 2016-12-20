Джордж Сорос, как и многие, был глубоко разочарован результатами американских выборов. На недавно прошедшем форуме в Давосе он рассуждал о будущем фиаско «потенциального диктатора» в Белом доме. Пока, впрочем, проблемы у самого знаменитого инвестора: он потерял $1 млрд, ошибочно ожидая, что рынки пойдут вниз после победы Дональда Трампа в президентской гонке. Известный своей проницательностью в макроэкономике, Сорос, тем не менее, не раз допускал просчеты в оценке последствий политики. В России 1990-х, где, как искренне считал финансист, он «мог бы служить примером для подражания зарождающимся грабителям-капиталистам» и помогать молодому правительству укреплять курс на либеральные реформы, Сорос в итоге не преуспел. Republic публикует фрагмент книги «Денег больше, чем у бога: хедж-фонды и рождение новой элиты» Себастьяна Маллаби (издательство «Карьера пресс»), посвященный поучительной истории взаимоотношений американского финансиста и российского руководства.

Еще в 1987 году, до распада Советского Союза, Сорос учредил филиал своего института «Открытое общество» в Москве. В 1990-е годы институт занимался поддержкой реформы образования, печатал бесплатно учебники, свободные от марксистской идеологии, и тратил миллионы долларов на гранты в поддержку ученых. Иштван Рев, венгерский историк, который был членом правления его благотворительного фонда, полагал, что Сороса привлекло в Россию то же, чем был очарован Наполеон: ее просторы, ее историческая задача, ее экономическая отсталость, ее постоянно не выполнявшиеся обещания. Не желая, чтобы его благотворительность рассматривали как троянского коня для его финансовых интересов, Сорос придерживался принципа не делать инвестиции в России, однако он позволил Дракенмиллеру и его команде создать позиции. Но весной 1997 года он сломался. Он провел поразительные финансовые спекуляции на бирже в России, те, что явились повторением его ошибок в Индонезии и Южной Корее.