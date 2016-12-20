В ситуации, когда, как сегодня в России, внутренней политики нет, а управление внутренней политики администрации президента и обширная группа людей, кормящихся от щедрот этого управления и иных привластных структур, – есть, на повестке дня возникают нетривиальные задачи. Отыскать, например, интригу в предстоящих президентских выборах.

Кремль озабочен легитимностью выборов. Кремлю нужна высокая явка. Сергей Кириенко специально пришел на место Вячеслава Володина, чтобы эти проблемы решить. Уже названы желаемый процент пришедших и количество голосов, которые должен получить Владимир Путин. Все эти вбросы появляются регулярно и тиражируются СМИ, которые пусть даже не от щедрот администрации кормятся, но заполнять пространство рубрики «Политика» чем-то все же должны.

Хотя объяснить, почему Вячеслав Володин, избирательную систему изучавший на собственном опыте с конца восьмидесятых, прошедший все мыслимые ступени политической карьеры и, кстати, обеспечивший приличную явку и невероятный успех партии власти на парламентских выборах 2016 года, для решения этих проблем не годен, а Сергей Кириенко, в последний раз участвовавший в выборах (на пост мэра Москвы) в 2000 году и особенных успехов не достигший, идеален – еще более нетривиальная задача, чем отыскать интригу в выборах-2018.