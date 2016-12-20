17:40

Служебная проверка Управления собственной безопасности ФСБ России показала, что начальник 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов передавал данные американской разведке. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники.

Как указывает газета, в Управлении собственной безопасности ФСБ пришли к выводу, что от Михайлова разведка США, в частности, получила сведения о российской компании King Servers. Она сдала в аренду серверы, с которых, по утверждениям ФБР, происходила кибератака на избирательную систему США.

По данным «Новой газеты», проверка в ФСБ была начата еще в сентябре 2016 года, а в декабре Михайлов был задержан. При этом задержание прошло в ходе заседания коллегии ФСБ «театрализованно-показательно»: на голову Михайлова надели светонепроницаемый мешок.

25 января о задержании Михайлова написал «Коммерсантъ». Источники газеты сообщили, что в ФСБ ведется расследование по подозрению в государственной измене. По словам собеседников «Коммерсанта», по этому делу также задержан топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Как пишет «Новая газета», вместе с Михайловым и Стояновым в рамках расследования арестованы еще два человека, в том числе офицер ЦИБ ФСБ (его имя не уточняется). Источник RNS утверждает, что по делу в декабре 2016 года был арестован сотрудник ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев.

По версии источников телеканала «Царьград», изначально сообщившего о задержании офицера ФСБ с мешком на голове, Михайлов имел отношение к деятельности группы хакеров «Шалтай-Болтай» и мог быть их непосредственным куратором и покровителем. Другие СМИ подобной информации не приводят. Последние несколько лет в блоге «Шалтай-Болтай» неоднократно публиковалась закрытая информация о работе Администрации президента, правительства и других органов власти РФ.