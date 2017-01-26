18:29

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что необходимо пресекать антисемитские и националистические настроения в России и мире. Об этом он рассказал в ходе визита в Еврейский музей, его цитирует «Интерфакс».

«В любой стране, в том числе и в нашей, антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню на любом уровне», – сказал он.

Нужно поддерживать уважительные отношения между людьми разных культур и разных вероисповеданий, добавил Медведев.

23 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ высказываются «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году». Позднее, однако, он заявил, что не имел в виду того, что ему приписали на «Эхо Москвы» и в «Независимой газете».

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода обвинил Толстого в подрыве межнационального мира, но 26 января стороны объявили о примирении.