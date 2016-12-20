Саудовская Аравия – один из мировых лидеров по ограничению прав женщин. В рейтинге гендерного разрыва, который составляет Всемирный экономический форум, она занимает 141-е место из 144. Это единственная страна в мире, где женщинам запрещено водить машину. Ограничения для женщин в стране касаются свободы передвижения, доступа к государственным услугам, выступлений в суде и много другого.

Необычное сочетание такого уровня дискриминации с высоким ВВП (14-й в мире по паритету покупательной способности) делают Саудовскую Аравию самым наглядным примером того, как неравенство полов вредит экономике. Доля трудящихся женщин в Саудовской Аравии – около 20%: меньше, чем, было в США после Второй мировой войны. Для сравнения, в России, по данным на 2014 год, показатель составлял 57%, в Австралии – 59%, в Исландии – 70%. По данным Всемирного банка, она входит в топ-15 стран мира, где женщинам сложнее всего устроиться на работу или начать свой бизнес.

Vox (хотя и очень примерно) подсчитал, что потери саудовской экономики из-за дискриминации женщин могут быть сопоставимы с доходами страны от продажи нефти, которые в 2016 году составили $87 млрд.