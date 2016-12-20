Когда-то Джон Арнольд зарабатывал сотни миллионов долларов на торговле газом по поручению «корпорации зла» Enron. Потом он зарабатывал еще сотни миллионов долларов, управляя активами в области энергетики в собственном хедж-фонде. На Уолл-стрит о нем говорили с придыханием, называя «королем природного газа». Но похоже, богатство никогда не занимало его мысли полностью: будучи на пике формы, в 38 лет Арнольд неожиданно ушел на пенсию и вместо того, чтобы делать деньги, начал их раздавать. Цель, которую он ставит перед собой сейчас, не менее грандиозна, чем его успехи в роли трейдера: Арнольд решил починить науку. Обладая огромным состоянием, этот человек объявил войну главным грехам научного сообщества – погоне за сенсациями, числом публикаций и спонсорскими деньгами. О том, как ведется и к чему ведет эта война, рассказывает Wired.

Профессор психологии Виргинского университета Брайан Нозек почти отчаялся. В течение двух лет он рассылал заявки на гранты, чтобы создать свой проект – онлайн-систему, в которой ученые могли бы регистрировать информацию о проводимых экспериментах: гипотезу, методологию, предварительные результаты. Как полагал Нозек, это могло бы помочь им избежать чумы современной науки – соблазна заявлять об открытии на основании только части информации, полученной в ходе исследования. Когда результаты работы над гипотезой не подтверждают ее, перед ученым открывается масса вариантов: взять только наиболее подходящие из них (а о других умолчать), изменить саму гипотезу или отказаться от публикации, убрав результаты экспериментов в ящик стола. Последнее означает, что о них, скорее всего, никто и никогда не узнает.