19:04

Разработчики серии игр Tomb Raider («Расхитительница гробниц») и игры Deus Ex займутся созданием видеоигры по «Мстителям» Marvel, сообщается в твиттере издателя комиксов.

https://twitter.com/Marvel/status/824633368218370049

Как пишет The Verge со ссылкой на одного из разработчиков, компанию Square Enix, в игре будет оригинальный сюжет, более подробная информация появится в 2018 году.

Тизер игры, добавляет Mashable, возможно, отсылает к событиям фильма 2013 года «Мстители: Эра Альтрона». The Verge и Mashable отмечают мрачность тизера.

Mashable также обращает внимание на хэштег #reassemble (собраться, собрать заново), что, как пишет издание, «заставляет предположить, будто в какой-то момент “Мстители” были “разобраны”».

Фильм «Эра Альтрона» вышел на экраны в 2015 году, в финале киноленты команда «Мстителей» фактически распадается.

Первый комикс о команде супергероев вышел в 1963 году, «Мстителей» создали Стэн Ли и художник Джек Кирби. Команда первоначально состояла из Человека-муравья, Железного человека, Халка и Тора, позднее к «Мстителям» присоединился Капитан Америка.