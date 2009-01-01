Что такое интернет-мемы, знают все. Сейчас, когда прошло массовое недоумение, вызванное пришествием grumpy cats, упоротых лисов и медведов, и издания рутинно составляют списки лучшего за год, их можно подвергнуть беспощадному логическому анализу, который может привести к неожиданным результатам.

Мем, Карл

Странные, уродливые или плохо нарисованные картинки с не менее странными подписями в какой-то момент стали наиболее яркой частью субкультуры пользователей социальных сетей. Естественно, подобные вещи понятны исключительно для своих, а всех «чужих» они стабильно раздражают и отталкивают. В отличие от сленга или образа поведения изображения в интернете копируются и распространяются исключительно легко и быстро, охватывая большую аудиторию. То есть их размножение можно сравнить с размножением болезнетворного вируса в человеческой популяции.

Приняв за отправную точку наших рассуждений принцип «ничто не ново под луной», мы можем обнаружить близкий исторический аналог интернет-мемов, столь же занимавший умы наших предков.