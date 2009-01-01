20:19

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил поездку в Вашингтон, в ходе которой он должен был встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он написал в твиттере.

«Этим утром мы сообщили Белому дому, что я не буду присутствовать на заседании, запланированном на следующий вторник», – сказал Пенья Ньето.

При этом мексиканский лидер подчеркнул, что он согласен на такое сотрудничество с Вашингтоном, которое будет полезно двум странам.

Это заявление последовало после того, как Трамп в твиттере сообщил, что президенту Мексики стоит отменить поездку, если он не намерен платить за «необходимую» стену на границе двух государств.

25 января Трамп подписал два указа, один из которых предусматривает начало строительства стены на границе с Мексикой, а другой увиливает соблюдение закона об иммиграции. Говоря о сроках строительства, американский лидер пояснил, что оно начнется «в течение нескольких месяцев».

Возведение стены на границу двух государств было одним из предвыборных обещаний Трампа. Он подчеркивал, что строительство должно вестись на деньги Мексики.

Заметка дополняется.