21:06

Экс-руководитель «Башнефти» Александр Корсик, которого уволили после продажи контрольного пакета акций возглавляемой им компании «Роснефти», может войти в совет директоров «Транснефти». Об этом источники в отраслевых и ведомственных рассказали «Интерфаксу».

«Кандидатура Корсика в качестве независимого директора начала обсуждаться еще в декабре, на первой стадии подготовки списка», – сообщил собеседник агентства.

Источник добавил, что назначить Корсика на этот пост предложили в «Транснефти», после идею поддержали в правительстве. При этом в самой госкомпании «Коммерсанту» заявили, что инициатива изначально исходила от правительства.

Представитель Росимущества агентству пояснил, что списки претендентов в советы директоров госкомпаний окончательно еще не сформированы и кандидатуры проходят обсуждение.

В октябре стало известно, что накануне приватизации «Башнефти» совет директоров компании рассмотрит вопрос об отставке Андрея Корсика. По итогам заседания президентом и председателем правления «Башнефти» стал вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин. После ряд бывших вице-президентов «Башнефти», включая Юрия Красневского и Михаила Ставского, также покинули свои посты в компании и перешли в структуры «Нового потока» Дмитрия Мазурова.

В 2016 году в «Транснефть» уже перешли несколько бывших руководителя аппарата главы «Роснефти» Игоря Сечина. Речь идет о Рашиде Шарипове, который занял пост заместителя вице-президента компании, и Ларисе Каланде, ставшей вице-президентом «Транснефти».